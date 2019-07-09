09.07.2019 18:20
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Çaldıran'da sağanak sele neden oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, birçok ev ve ahırda hasar oluştu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, birçok ev ve ahırda hasar oluştu.
İlçede etkili olan sağanak yağış, Yenikaya ve Zülfubulak mahallelerinde sele neden oldu.
Su baskınları nedeniyle mahallelerdeki 8 ev, 9 ahır, 11 tandır evi kullanılamaz hale geldi, buğday ve arpa ekili araziler de su altında kaldı.
Sele maruz kalan vatandaşlar, yağışın ardından suya kapılan eşyalarını aramaya başladı.
Yeniyaka Mahallesi Muhtarı Medeni Kaya, her yıl sel felaketine maruz kaldıklarını belirterek, "İki mahallemizde hasar oluştu. Bizim mahallede sel daha çok tarım arazilerini vurdu. Diğer mahallede ise birçok ev ve ahır hasar gördü. Onların zararı bizimkinden daha fazla. Mahsullerimiz, ev ve eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Umarım bu felaketi tekrar yaşamayız." dedi. Çaldıran'da sağanak sele neden oldu
Kaynak: AA
Çaldıran, Van, Güncel

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