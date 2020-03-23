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Çaldıran'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

İçişleri Bakanlığının kararının ardından Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

23.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:01
Çaldıran'da
İçişleri Bakanlığının kararının ardından Van 'ın Çaldıran Kaymakamlığı bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında Çaldıran Kaymakamı Adem Can başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Can, 65 bin nüfuslu ilçede sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik bazı önlemler alındığını söyledi. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma üzerinden ihtiyaçlarını bildirmeleri halinde her türlü desteğin verileceğini belirten Kaymakam Can, "Tüm dünyayı etkileyen korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığımızın verdiği talimatlar doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için kaymakamlığımız gereken her türlü desteği sağlamaya başladı. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 65 bin nüfuslu ilçemizde acil çağrı merkezlerimizi arayan vatandaşımıza anında cevap verilerek her türlü ihtiyaçları karşılanmakla birlikte tespit edilen her aile tek tek ziyaret edilerek gıda kolisi ikramında bulunularak korona virüs konusunda da bilgilendiriliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarımızı uyararak evlerinden çıkmamaları sağlanmaktadır. Korona virüs salgınından bir an önce kurtulmak adına vatandaşlarımızın Bakanlığımızın yayınladığı genelgelere uymaları, yakın temastan uzak durmaları gerekir" dedi

İlçede ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar da, yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, "Gerek kaymakamlığımız gerek belediyemiz gerekli önlemleriyle kendimizi daha güvende hissetmemizi sağladı, emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandılar. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çaldıran, Van, Güncel

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