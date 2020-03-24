Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Çaldıran'da yüzlerce iş yeri dezenfekte edildi - Haberler

Çaldıran'da yüzlerce iş yeri dezenfekte edildi

Van'ın Çaldıran Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan yüzlerce iş yerini dezenfekte etti.

24.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:19
Çaldıran'da yüzlerce iş yeri dezenfekte edildi
Van 'ın Çaldıran Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan yüzlerce iş yerini dezenfekte etti.

Dünyada ve Türkiye 'de ölümlere neden olan korona virüs salgınından korunmak amacıyla alınan tedbirler Çaldıran'da da devam ediyor. Çaldıran Belediye Başkanlığı her geçen gün yeni önlemler alarak korona virüs salgınını önlemek için yüzlerce iş yerini dezenfekte etti. Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerimizi en üst seviyeye taşımış bulunmaktayız. Tedbir amaçlı yapılması gereken her türlü önlemi almış bulunmaktayız. İlçemizde zaman kaybetmeden resmi kurum kuruluşlar, özel ve ticari araçların dezenfekte çalışmalarını tamamladık, resmi kurumlar, STK'lar, okul, hastane, cami gibi insanların uğrak yerlerin dezenfektasyon çalışmasını tamamladıktan sonra ilçemizde bulunan yüzlerce iş yerinin de dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Merkezimizde bulunan cadde ve sokakların sabunlu suyla yıkanması ile çalışmalarımız aralıksız devam ediyor edecektir. Özellikle 65 yaş üstü büyüklerimizin ve halkımızın zamanlarını evlerinde geçirmeleri için zabıta ekiplerimiz gerekli çalışmalarını aralıksız sürdürürken, sık sık anonslar yapmaktayız. Temennimiz bir an önce korona virüs salgının ülkemizde ve dünyada son bulmasıdır" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çaldıran, Türkiye, Van, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:02: İhsan Amca'nın videosuna benzer bir görüntü, ortaya çıktı! Bu seferki çok daha utanç verici - Haberler 14:59: Kurduğu özel ekiple faili meçhul cinayetleri çözen Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında hayatını... - Haberler 14:56: Aydın'da yasaklara uymayan yaşlılara ceza uygulanmaya başlandı - Haberler 14:56: Bağcılar'da evden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor - Haberler 14:54: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "evde kal" çağrısı Açıklaması - Haberler 14:39: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var - Haberler 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler 14:09: Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı - Haberler 14:08: Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı - Haberler 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Loading