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Çaldıran'dan Malazgirt'te 60 araçlık çıkarma

VAN (İHA) – Van'ın Çaldıran ilçesinden Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine yaklaşık 60 araçlık konvoy yola çıktı.

26.08.2019 11:06 Çaldıran'dan Malazgirt'te 60 araçlık çıkarma
VAN (İHA) – Van'ın Çaldıran ilçesinden Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine yaklaşık 60 araçlık konvoy yola çıktı.

Anadolu'nun kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü nedeniyle Malazgirt'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere ilçeden yaklaşık 60 araçlık konvoy yola çıktı. Çaldıran Belediyesinin organize ettiği etkinliğe katılan Ak Parti Çaldıran İlçe Teşkilatı, STK lar Muhtarlar ve halk eşlik etti. Doğu seferlerinde tarihte Malazgirt'ten sonra büyük önem arz eden Çaldıran zaferinin hissi ile Çaldıran halkı Malazgirtlileri yalnız bırakmayarak. Bu özel ve anlamlı günü Malazgirtlilerle paylaşmak istediği için sabah saatlerinde yola çıkarak ilçeye hareket etti. Malazgirt zaferi etkinliklerini yerinde görerek yaşamak için vatandaşlarla Malazgirt'e hareket ettiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "29 Ağustos 1071 yılında Anadolu'nun kapılarının açıldığı tarihin 948'nci yıl dönümünün mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihte Çaldıran zaferi, Malazgirt zaferi kadar önem arz ediyor. Çaldıran ve Çaldıran halkı, Malazgirtli kardeşlerimizi yalnız bırakmayarak burada yaşanan atmosferi yerinde hissetmek adına 60 araçlık konvoyla halkımızla birlikte Malazgirt'e hareket ediyoruz. 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferinde, Malazgirt ovasında Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen ve Anadolu'nun Türklere yeni vatan olmasını sağlayan muharebenin 948. yıldönümünde ilçemiz halkıyla burada bulunmanın onurunu yaşamaktayız. İstiklal savaşında olduğu gibi tarihte yoğunlaşan diğer savaşlarda hep ordu ve millet yapısıyla kazanılmıştır. Bu duygularla tüm aziz şehitlerimiz rahmet minnetle anarken Malazgirt zaferinin 948. yıldönümünü kutluyorum" dedi. - VAN

Malazgirt, Çaldıran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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