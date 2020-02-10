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Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu kapatıldı

Van'ın Çaldıran ilçesiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.

10.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:52Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu kapatıldı
'ın ilçesiyle 'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin düştüğü Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Tendürek Geçidi'nin saat 10.45 itibariyle trafiğe kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının yapıldığı bölgede de AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı" denildi. - VAN

Doğubeyazıt, Çaldıran, Ağrı, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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