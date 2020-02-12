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Çaldıran-Doğubayazıt ve Van-Başkale yolu kapatıldı

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Çaldıran-Doğubayazıt ve Van-Başkale yolu kapatıldı.

12.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:40Çaldıran-Doğubayazıt ve Van-Başkale yolu kapatıldı
'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Çaldıran-Doğubayazıt ve Van- yolu kapatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu ilimizde görüş mesafesi nedeniyle Çaldıran-Doğubayazıt karayolu, Van-Başkale Güzeldere Geçidi, Van- Kurubaş Geçidi saat 21.00 itibariyle can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu için trafiğe kapatıldı. Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları, çıkmaları halinde araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmelerini, yoldaki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyoruz" denildi. - VAN

Çaldıran, Gürpınar, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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