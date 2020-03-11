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Çaldıran ilçesinde kütüphane, zeka ve strateji sınıfı açıldı

Merkezi İsviçre'de bulunan Tut Elimi Derneği ile Gezgin Gurmeyiz üyeleri, Muradiye ilçesine bağlı Babacan Mahallesi'ndeki okulda kütüphane, zeka ve strateji sınıfını açtı.

11.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:32
Çaldıran ilçesinde kütüphane, zeka ve strateji sınıfı açıldı
Merkezi İsviçre 'de bulunan Tut Elimi Derneği ile Gezgin Gurmeyiz üyeleri, Muradiye ilçesine bağlı Babacan Mahallesi'ndeki okulda kütüphane, zeka ve strateji sınıfını açtı.

Babacan Ortaokulunda düzenlenen törene, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İnsani yardım gönüllüsü Turgut Tunçi, yaptığı açıklamada, dernek gönüllülerinin destekleriyle minik yüreklere dokunduklarını söyledi.

Okuldaki öğrencilere yardım etmek istediklerini anlatan Tunçi, "Öğrenci ve öğretmenlere bir nebze faydamız olduysa ne mutlu bize. Açtığımız kütüphane, zeka ve strateji sınıfına bin civarında kitap, 150 değişik oyun materyali desteğinde bulunduk. Katkı sağlayan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler : Muradiye, İsviçre, Tut, Güncel

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