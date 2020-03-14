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Çaldıran kırsalında 7 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırını kaçak yolla geçen ve tipiye yakalandıkları dağda donarak hayatını kaybettiği iddia edilen 13 göçmenden 7'sinin cesetlerine ulaşıldı.

14.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:13
Çaldıran kırsalında 7 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı
Van 'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırını kaçak yolla geçen ve tipiye yakalandıkları dağda donarak hayatını kaybettiği iddia edilen 13 göçmenden 7'sinin cesetlerine ulaşıldı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çaldıran ilçesi, İran sınırında jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 13 Mart 2020 tarihinde yapılan araştırma ve incelemede; 1 kilometrelik alanda Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu mülteci oldukları değerlendirilen yedi 7 ceset bulunmuştur. Cesetler kesin ölüm tespiti için Van Adli Tıp kurumuna sevk edildi" denildi.

8 Şubat 2020 tarihinde akşam saatlerinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verildi. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı bölgeye ulaşım sağlanamadı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çaldıran, Jandarma, İran, Van, 3. Sayfa

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