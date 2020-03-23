Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Sağlık ››Çaldıranlı esnaftan sağlık çalışanlarına kilo kilo meyve - Haberler

Çaldıranlı esnaftan sağlık çalışanlarına kilo kilo meyve

Çaldıranlı esnaftan sağlık çalışanlarına kilo kilo meyve Van'ın Çaldıran ilçesindeki bir esnaf, korana virüsü salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için kilo kilo meyve ikramında bulundu.

23.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:20
Çaldıranlı esnaftan sağlık çalışanlarına kilo kilo meyve
VAN - Van 'ın Çaldıran ilçesindeki bir esnaf, korana virüsü salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için kilo kilo meyve ikramında bulundu.
Dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını nedeniyle aralıksız çalışan sağlık personellerine bir destek de Çaldıranlı esnaftan geldi. Esnaf Abdulkerim Nehir, devlet hastanesinde çalışan 20 sağlık personeline portakal ve çilekten oluşan kilolarca meyveyi ikram ederek, görevlerinde başarılar diledi. 20 personele 3 kilo portakal ve 500 gram çilek paketi hediye eden Abdulkerim Nehir, sağlık görevlilerine çok şey borçlu olduklarını ifade etti. Nehir, "Çaldıran Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personelleri korana virüsü hastalığından dolayı çok çalışarak bizler için hizmette bulundular. Bizde bu hizmete karşılık olarak C vitamini olan birer poşet portakal ve çilek ikramında bulunduk" dedi.
Çaldıran Devlet Hastanesinde görevli doktor Muhammet Atlıefe de, korana virüsü salgınında yoğun mesai yaptıklarını belirterek, "Halkımızın desteği bizleri motive ediyor. Teşekkür amaçlı getirilen portakal ve çilek bize çok iyi geldi. Bu arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Hastalık süresince evde çıkılmaması gerektiğini belirten Çaldıran Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çetin Okumuş ise "Bu ince düşüncesinden dolayı esnaf ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz. Çalışanlarımıza motive kaynağı oldu. Bu nazik davranışından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Abdulkerim Nehir, poşetlediği meyveleri sağlık görevlilerine tek tek teslim ettikten sonra hastaneden ayrıldı. Çaldıranlı esnaftan sağlık çalışanlarına kilo kilo meyve

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Çaldıranlı esnaftan sağlık çalışanlarına kilo kilo meyve
Etiketler : Çaldıran, Van, Sağlık

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

İçişleri Bakanlığı: "Asılsız korona virüs paylaşımları ve terör propagandası yapan bin 748 hesap... - Haberler Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılar için görev başında - Haberler Cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi - Haberler Şehirleri birbirine bağlayan kavşak boş kaldı - Haberler Şemdinli kırsalında stinger füzesi ele geçirildi - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı - Haberler Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü - Haberler Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Loading