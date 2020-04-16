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Çaldıranlı iş adamından 150 koli gıda desteği

Van'ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı bir iş adamı, maddi durumu iyi olmayan ailelere dağıtılmak üzere belediyeye 150 koli gıda gönderdi.

16.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:05
Çaldıranlı iş adamından 150 koli gıda desteği
Van 'ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı bir iş adamı, maddi durumu iyi olmayan ailelere dağıtılmak üzere belediyeye 150 koli gıda gönderdi.

İstanbul 'da ticaretle uğraşan Çaldıran iş adamı Baran İlkhani, korona virüs salgınından dolayı evlerinden geçici süreliğine kalmak zorunda olan vatandaşlara destek olabilmek amacıyla Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ile iletişime geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere belediye 150 koli gıda gönderildi. Kolileri teslim alan Başkan Ensari, yardımları Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim etti.

İş adamı Baran İlhan'a teşekkür eden Ensari, "İstanbul'da ticaretle uğraşan Çaldıranlı iş adamı İlkhani bizi arayarak, korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlere yönelik ihtiyacı bulunan vatandaşlarımıza yardım talebinde bulunmak istediğini bildirdiler. Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim edilmek üzere 150 adet gıda kolisi gönderdiler. Bizlerde Çaldıran Belediyesi olarak yapılan yardımı alarak Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim ettik. Bu duyarlı iş adamımıza tüm içtenliğimle teşekkür ediyorum. İl dışında olan Çaldıranlı iş adamlarımız var. Bu kardeşlerimizin de bu süreçte duyarlılık göstererek ilçemize bu tür yardımlar yapmasını bekliyoruz. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. El ele vererek bu korona virüs salgınından kurtulacağız inşallah" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çaldıran, İstanbul, Van, Güncel
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