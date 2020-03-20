California'da 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi
ABD'nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eyalet genelinde 'evde kalma emri'nin çıkarıldığı belirtildi.
20.03.2020 07:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 07:52
ABD'nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eyalet genelinde 'evde kalma emri'nin çıkarıldığı belirtildi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, California, Ekonomi