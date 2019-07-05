California'da 6,4 büyüklüğünde deprem

ABD'nin California eyaletinde son 20 yılın en büyük depremi yaşandı.

Depremin merkez üssü Los Angeles kentinin yaklaşık 200 km kuzeydoğusundaki Ridgecrest kentinin yakınları.

İlk belirlemelere göre ciddi şekilde yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Depremin ardından kentin bazı bölgelerinde yangın çıktı bazı evler hasar gördü. Ancak çok büyük bir hasar olmadığı belirtildi.

Kentin belediye başkanı Peggy Breeden CNN'e yaptığı açıklamada acil durum ilan edildiğini söyledi.

"Depremlere alışkınız ama bu kadar büyüğüne değil" diyen Breeden bazı kişilerin binalardan düşen parça ve eşyalar nedeniyle hafif şekilde yaralandığını ve doğalgaz hatlarının zarar gördüğünü belirtti.

Ridgecest'te yaşayan Stephen Sykes depremin yaklaşık 10-15 saniye sürdüğünü ve artçı sarsıntılar için hazırlık yaptıklarını söyledi, "Eşyaları yere koyduk ve gaz vanalarını kapattık. Bu gece muhtemelen dışarıda uyuyacağız" dedi.

CNN, en şiddetlisi 4,6 büyüklüğünde olmak üzere en az 159 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.

Depremin Nevada eyaletindeki Las Vegas'tan bile hissedildiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump durumun kontrol altında olduğunu belirten bir tweet attı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan deprem bilimci Lucy Jones, merkez üssünün seyrek yapılaşma olan bir bölge olduğunu söyledi.

Depremin merkez üssünün en yakınındaki Ridgecrest kentinde yaklaşık 28 bin kişi yaşıyor.

Jones bazıları büyük olmak üzere artçı şoklar beklediklerini söyledi.

Güney California'da en son 1994 yılında bu büyüklükte bir deprem yaşanmıştı. Merkez üssü Los Angeles yakınlarındaki Northridge olan depremin büyüklüğü 6,6'ydı. Depremde 57 kişi hayatını kaybetmiş, milyarlarca dolarlık hasar oluşmuştu.