Haberler » Güncel » - California'da orman yangınları söndürülemiyor

- California'da orman yangınları söndürülemiyor

- California'da orman yangınları söndürülemiyorCALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangını şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

27.10.2019 16:39
- California'da orman yangınları söndürülemiyor
CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangını şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.
ABD'nin California eyaletinde Çarşamba günü başlayan orman yangınları sürüyor. Yetkililer, aşırı kuvvetli rüzgarlar nedeniyle orman yangınlarının yayılabileceği konusunda uyarıda bulunarak yeni tahliye kararı aldı. Söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle San Francisco'nun kuzeyindeki Windsor ve Healdsburg'da yaşayan yaklaşık 50 bin kişinin zorunlu olarak tahliye edileceği duyuruldu.
Kuvvetli rüzgarların elektrik hatlarına zarar vererek yeni yangınlara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca California eyaletinin 36 ilçesinde 48 saat veya daha uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacağı ve 2 milyon insanın bundan etkileneceği açıklandı. California'daki orman yangınlarında Çarşamba gününden bu yana 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
- California'da orman yangınları söndürülemiyor

Amerika Birleşik Devletleri, California, Çarşamba, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:46 Arjantin'de halk sandık başında
19:46 Kartepe Zirvesi sona erdi
19:40 Eğitim-Bir-Sen 12. Bölge Toplantısı
19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen...
19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm...
19:34 Bursa'da uyuşturucu operasyonu
19:32 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Müge Anlı'ya tepki: Tüm Zazalardan özür dilemeli
27.10.2019 19:46:44