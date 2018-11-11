ABD'deki Orman Yangınlarında Bilanço Ağırlaşıyor: 23 Ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınlarında ölü sayısının 23'e yükseldiği, 35 kişinin de kayıp olduğu duyuruldu.

35 KİŞİ KAYIP

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangını 150 kilometrelik bir alana yayıldı. Yangın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, 35 kişinin de kayıp olduğu öğrenildi.

300 BİN KİŞİ EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Bunun yanı sıra çok sayıda ev ve iş yeri yangından etkilendi, 300 binden fazla kişi de evlerinden tahliye edildi. Ventura İtfaiye Şefi Mark Lorenzen basına yaptığı açıklamada, itfaiyenin özverili çalışmasına rağmen kontrol altına alınamayan orman yangınlarının şiddetini artırarak ilerlediğini belirterek, önümüzdeki günlerde durumun daha vahim olmasını beklediklerini söyledi.

TRUMP'DAN YANGIN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kalbimiz bu yangınlarla savaşan itfaiye görevlileri, tahliye eden halk ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle. Yangındaki hasar felaket düzeyde. Tanrı herkesi kutsasın." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan dün başka bir paylaşımında bulunan Trump, " California'da bu kadar büyük çaplı, ölümcül ve maliyetli orman yangınlarına gerek yok. Her yıl milyarlarca dolar ve can veriliyor, tüm bunların nedeni ormanların büyük oranda kötü yönetilmesi. Şimdi çare bulun ya da daha fazla FED ödeneği yok!" açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın bu açıklaması büyük tepki çekmişti.

İşte ABD'deki yangın felaketinden kareler;