California'daki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 25'e Çıktı

ABD
'nin California
eyaletindeki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.
Ölü sayısının, yangından büyük hasar gören eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasının yakınında 14 cesedin daha bulunmasıyla arttığı bildirildi.
Güneyde, Malibu yakınlarında da iki kişi hayatını kaybetti.
Felaket nedeniyle, yangınların sürdüğü üç farklı noktadan 250 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.
Bu arada, Başkan Donald Trump
da ormanların kötü yönetilmesinin yangınlara yol açtığını söyleyerek tepki çekti. Ana yangınlar nerelerde? Yangnlardan Camp Fire (Kamp Ateşi) adı verileni Butte bölgesinde ve itfaiyeciler Paradise kasabasının alevler içinde kalmasını engelleyemedi.
Bir diğer yangın da Malibu yakınlarında ve boyutları iki katına yükseldi.
Woolsey yangını olarak bilinen bu orman yangını şu anda 28 bin hektarlık bir bölgede etkili oluyor.
Tahliye emri verilen kasabalar arasında silahlı bir saldırganın geçen Çarşamba
günü 12 kişiyi öldürdüğü Thousand Oaks da var.
Meteoroloji uzmanları, tehlikeli koşulların gelecek hafta da devam edeceğini söylerken, itfaiye görevlileri alevlerin yayılmasına yol açan sert rüzgarların bir süreliğine geçici olarak durmasından faydalanacaklarını belirtiyor. Woolsey Yangını nerede?
Yangın Los Angeles
'ın 64 kilometre kuzeybatısındaki Thousand Oaks yakınlarında başladı. Hill
Fire (Tepe Yangını) ise yine Thousand Oaks yakınlarında başladı.
Alevler daha sonra otoyolu aşıp kıyı bölgelerine ulaştı.
Tüm bölge sakinlerinden evlerini tahliye etmesi istendi.
Malibu ve yakınındaki Calabas çok sayıda ünlünün yaşadrığı bir yer ve evlerini terk etmek zorunda kalanlar arasında Kim Kardashia, Caitlyn Jenner, Lady Gaga
ve Guillermo Del Toro da var. Aktör Martin Sheen
'in de kısa bir süreliğine kaybolduğu belirtildi ancak daha sonra Zuma Beach'te ortaya çıktı.https://twitter.com/latimes/status/1061356595555299329
Yangınların TV
Dizisi Westworld
'ün setini de tamamen yok ettiği ve Malibu'daki Pepperdine Üniversitesi'nin tehdit altında olduğu bildirildi. Trump ne dedi? Trump daha önce orman yangınlarından Californialı yetkilileri sorumlu tutmuş ve federal bütçeyi bloke etme tehdidinde bulunmuştu. Trump dün de yine eyalet yetkililerini "ağır kötü yönetimle" suçladı.https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1061168803218948096
Eyalet Valisi Jerry Brown
'ın Sözcüsü Evan Westrub ise Trump'ın açıklamalarını "budalaca ve bilgisizce" diye tanımladı.
Westrub "Şu anda yangınlardan etkilenen Californialılar ve can ile mal kurtarmak için dinlenmeden çalışan itfaiyecilerimize odaklandık" dedi.
Şu anda eyalette 16 aktif yangın var. Yetkililer eyaletin kuzeyinin büyük bölümüne Kırmızı Bayrak uyarısı yapmıştı. Bu uyarı 24 saat içinde "aşırı yangınlar" görülebileceği anlamına geliyor.
11 Kasım 2018 Pazar 12:11