California'daki Yangında Ölenlerin Sayısı 56'ya Yükseldi

NEW ABD
'nin California
eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.
Yetkililer, eyaletin kuzeyinde 8 Kasım'dan beri devam eden yangının yüzyılın en ölümcülü olduğunu söyledi.
En az 56 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 9 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kişi barınaklara sığındı.
Yetkililer 130 kişiden ise hala haber alınamadığını bildirdi. Yangının söndürülmesi için 5 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.
Eyaletin güneyinde kullanılamaz hale gelen yapılar arasında, İskoç aktör Gerard Butler
, şarkıcı Miley Cyrus
, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro
, Kim Kardashian
, oyuncu Alyssa Milano
ve Rainn Wilson gibi isimlerin evleri de bulunuyor.
Amerika Birleşik Devletleri,California
15 Kasım 2018 Perşembe 07:15