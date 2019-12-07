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California orman yangınları: Pasifik Gaz ve Elektrik şirketi zarar görenlere 13,5 milyar dolar...

ABD'nin California eyaletinde batık enerji şirketi Pasifik Gaz ve Elektrik'in (PG&E), eyalet tarihinde görülen en yıkıcı yangınlardaki rolü nedeniyle kurbanların ailelerine 13,5 milyar dolar tazminat ödemesi konusunda anlaşmaya varıldı.

07.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:10California orman yangınları: Pasifik Gaz ve Elektrik şirketi zarar görenlere 13,5 milyar dolar...

ABD'nin eyaletinde batık enerji şirketi Pasifik Gaz ve Elektrik'in (PG&E), eyalet tarihinde görülen en yıkıcı yangınlardaki rolü nedeniyle kurbanların ailelerine 13,5 milyar dolar tazminat ödemesi konusunda anlaşmaya varıldı.

PG&E, eyalette 2017 ve 2018'de meydana gelen yangınlardaki rolü nedeniyle 30 milyar dolarlık cezayla karşı karşıya kaldığını belirterek, Ocak ayında iflas koruması başvurusunda bulunmuştu.

Söz konusu anlaşmanın, şirketin iflastan kurtulmasına yardımcı olacağı belirtiliyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Bill Johnson yaptığı yazılı açıklamada, "Bu önemli dönüm noktasının başarıyla tamamlanmasıyla, müşterilerimizin ve içinde bulunduğumuz topluluğun umduğu ve hakettiği gibi, artık iflas korumadan çıkmaya odaklanıyoruz" dedi.

Resmi soruşturmalarda, California tarihinde kayıtlara geçen en ölümcül orman yangını olan Camp Fire (Kamp ateşi) yangınına şirketin enerji aktarım hatlarının yol açtığı sonucuna varılmıştı.

2018 yılında meydana gelen ve Paradise kenti ile etrafını etkileyen yangında, 86 kişi hayatını kaybetmişti.





Soruşturmalardan, San Francisco Körfezi çevresinde 2017 yılında meydana gelen yangından da PG&E enerji aktarım hatlarının sorumlu olduğu sonucu çıkmıştı.

Şirket, üzerinde varılan anlaşmanın bir dizi koşula bağlı olduğunu ve ABD İflas Mahkemesi tarafından onaylanması gerektiğini duyurdu.



Amerika Birleşik Devletleri, California, Dünya
BBC


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