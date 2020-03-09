California Senatörü Kamala Harris, başkanlık seçimleri için Biden'a destek verecek
NEW ABD'deki başkanlık yarışından geçen aralık ayında çekilen California Senatörü Kamaa Harris, Demokrat adaylardan eski başkan yardımcısı Joe Biden'ı destekleyeceğini açıkladı.
09.03.2020 02:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 02:22
NEW ABD'deki başkanlık yarışından geçen aralık ayında çekilen California Senatörü Kamaa Harris, Demokrat adaylardan eski başkan yardımcısı Joe Biden'ı destekleyeceğini açıkladı.
Harris, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Joe Biden ülkemize haysiyetiyle hizmet etti ve ona her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Onun ABD Başkanı seçilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım." mesajını verdi.
California Senatörü Harris, geçen aralık ayında başkanlık yarışından çekilmiş ve ancak "adalet" için mücadeleye devam edeceğini belirtmişti.
ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a karşı yarışacak olan Demokrat başkan adaylığı için Joe Biden ve Vermont Senatörü Bernie Sanders çekişmeli bir mücadele sürdürüyor.
Harris, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Joe Biden ülkemize haysiyetiyle hizmet etti ve ona her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Onun ABD Başkanı seçilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım." mesajını verdi.
California Senatörü Harris, geçen aralık ayında başkanlık yarışından çekilmiş ve ancak "adalet" için mücadeleye devam edeceğini belirtmişti.
ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a karşı yarışacak olan Demokrat başkan adaylığı için Joe Biden ve Vermont Senatörü Bernie Sanders çekişmeli bir mücadele sürdürüyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :California Senatörü Kamala Harris, başkanlık seçimleri için Biden'a destek verecek
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, California, Joe Biden, Twitter, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar
Güncel
Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Güncel
İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü