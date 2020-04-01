California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayını terk etti

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye 'nin Nabzı Programı'na konuk olan olan California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün kesilmesine tepki olarak canlı yayını terk etti. Prof. Dr. Çilingiroğlu yayını terk ettiği sırada, "'Türkiye ile senin alakan yok. Amerika'dan konuşuyorsun' diye bir şey söylenmez" dedi.

SÖZÜNÜN SÜREKLİ KESİLDİĞİNİ SÖYLEYEREK YAYINI TERK ETTİ

Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı Programında, sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı kızdıran bir tartışma yaşandı.

Programda koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeleri anlatmak için bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün sürekli kesildiğini söyleyerek, hem bağırdı hem de yayını terk etti.

ELİNDEKİ KALEMİ MASAYA FIRLATARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Çilingiroğlu, stüdyodaki doktorlara da sert eleştirilerde bulunarak yayını terk edince Didem Arslan Yılmaz, "Allahım yarabbim ya" diyerek elinde kalemi masaya fırlattı.