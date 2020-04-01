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California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayını terk etti

Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün kesilmesine tepki olarak canlı yayını terk etti.

01.04.2020 23:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:48

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye 'nin Nabzı Programı'na konuk olan olan California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün kesilmesine tepki olarak canlı yayını terk etti. Prof. Dr. Çilingiroğlu yayını terk ettiği sırada, "'Türkiye ile senin alakan yok. Amerika'dan konuşuyorsun' diye bir şey söylenmez" dedi.

SÖZÜNÜN SÜREKLİ KESİLDİĞİNİ SÖYLEYEREK YAYINI TERK ETTİ

Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı Programında, sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı kızdıran bir tartışma yaşandı.

Programda koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeleri anlatmak için bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün sürekli kesildiğini söyleyerek, hem bağırdı hem de yayını terk etti.

ELİNDEKİ KALEMİ MASAYA FIRLATARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Çilingiroğlu, stüdyodaki doktorlara da sert eleştirilerde bulunarak yayını terk edince Didem Arslan Yılmaz, "Allahım yarabbim ya" diyerek elinde kalemi masaya fırlattı.

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California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayını terk etti
Etiketler: California Üniversitesi, Habertürk, Türkiye, Magazin, Güncel

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Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Habertürk yayınını terk etti
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Haberler ›› Magazin ››California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayını terk etti - Magazin
Yorumlar (22)
NİHAT HAT:adam hakli beyler, hergun ayni muhabbet.
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RUHSUZADAM:patır patır ölüyor insanlar siz hala maske takalımmı takmayalımmı trampet calıyorsunuz
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LAZKOPAT:Adam konusunda haklı
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OBJEKTİF VE NESNEL:Bu virüs asla sona ermeyecek; çünkü yaza girecek olan kuzey yarım kürede mevsimsel sıcaklık artışına bağlı düşüş olsa bile Güney yarım küre sonbahar kış ayına gireceği için devir daim şeklinde virüs sirkülasyonu devam edecek. Allah yardımcımız olsun...
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OGUZHAN:Mehmet Bey hakliydi.Didem Arslan tamamen politik ve siyasi sorular sorarak surekli mudahale edip kendi gorusunu dile getirerek konuyu dagitti.Hatta karsilastirmali provakatif sorulari ve cevaplari vardi.Simdi anliyorum neden Ekrem Imamoglu-Binali Yildirimin Didem Hanimin programina cikmadigini.Gercekten ciddi konulari yonetemiyor...
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SEDAT YAKUP:adam haklı Türkiye deki Profllar resmen tribünlere oynuyor özellikle Türk Tabipler birliği
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MUSTAFA:doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar adam dürüst ve doğru konuşuyor neden sunucu söz kesiyor
Cevap Yaz 2 29
OY OY:Iyki gitmiş şişirdi 5 dk ülkeyi de terk etmiş ucuz kurtulduk bu adamdan
Cevap Yaz 20 4
ERDE:Adam yapılan ayıp belli senin dediğin ne. . . özürlü müsün nesin? Türkiye de TV programları söz kesme ve laf yetiştirmede 1 numara adam sözünü bitirmeden 1 dk 1 dk 1 dk günümüz dizilerini izleyip TV sipiker falan oluyorlar. :D
0 0
MALUM KEMAL:Yokmudur bir babayiğit ülkemde bu işin aşısını yapıp şu Amerikalı adamları susturacak
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