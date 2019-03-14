Çalık, "Battalgazi Devlet Hastanesi'nin Temelini 20 Mart'ta Atıyoruz"

Toplam ihale bedeli 137 milyon 280 bin TL olan projenin inşaatına başlanılması için yer teslimi Sağlık Bakanlığınca yüklenici firmaya yapılmıştır.Nasip olursa 20 Mart Çarşamba günü Battalgazi Devlet Hastanesi'nin inşaatının temelini atacağız.Yatırımlarımızı durdurmuyoruz, yatırımlarımızı ertelemiyoruz, Malatya'nın ihtiyaçlarını ötelemiyoruz, yeni projeleri, sağlık alanındaki yatırımlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. AK Parti söz verdimi yapar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyoruz." İfadelerini kaydetti.

Çalık, "Battalgazi devlet Hastanesi projesinde hastanemizin oturum alanı 8.180 metrekare, kapalı alanı da 60.566 metrekare olup, gün geçirilecek toplam yatak sayısı 322 adettir. Hastane binası depreme karşı sismik izolasyon sistemleri ile donatılmış, ileri teknoloji elektrik ve mekanik otomasyon ve ısıtma ve soğutma sistemlerine de sahip olacaktır.2 blok 8 katlı olacak hastane de açık ve kapalı otopark 600 araç kapasiteli olacak. 12 ameliyathane ve 90 poliklinik odası bulunacaktır. Malatya'mızın için önemli bir sağlık yatırımı olacaktır.Yakın bir zamanda hizmete girecek olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile de bu alanda yine çok önemli bir hizmet yerine getirilmiş olacaktır.Malatya'mız için hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler