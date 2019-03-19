Çalık, Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümünde Gençlerle Birlikte Hoşaf Dağıttı

Kaynak: İHA

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü sebebiyle ilçede gerçekleşen etkinliklere katıldı. Programda CHP Gençlik Kolları ile birlikte hoşaf dağıtan Çalık, Beylikdüzü Şehit Aileleri Derneğinin düzenlediği programa katıldıktan sonra gelirinin şehit ailelerine bağışlanacağı resim sergisini dolaştı.Beylikdüzü Kaymakamlığı tarafından Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı'na katılarak güne başlayan CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık, programına 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programlara katılarak devam etti. Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında zaferin kahramanlarının tek öğünü olan hoşafı CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları ile birlikte metrobüs meydanında vatandaşlara dağıtan Çalık, hoşaf dağıtımının ardından Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Beylikdüzü Şehit Aileleri Derneğince düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Programı'na katıldı. Geliri Beylikdüzü Şehit Ailelerine bağışlanacak olan Sedef Hat Sergisi'ni de ziyaret eden Çalık, eserleri sergi sahibi sanatçı Mehmet Vehbi Güler'le birlikte inceledi."Çanakkale Dünya Tarihi'nin eşsiz zaferlerinden biridir"Çanakkale Zaferi'nin bir milletin topyekun mücadele ile yazdığı bir destan olduğunu vurgulayan Çalık, "Çanakkale Türkün, Kürdün, Lazın, Çerkezin koyun koyuna yattığı topraktır. Tek bir askerinin bile geri dönmeyi düşünmediği alaylardır. Çanakkale 57. alay, o yıl mezun vermeyen okullardır. Dünya tarihinin eşsiz zaferlerinden olan Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarımızı minnetle ve rahmetle anıyorum" dedi. - İSTANBUL