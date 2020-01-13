Çalık'tan Akçadağ Ziraat Odasına ziyaret

Milletvekili Çalık, beraberinde Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan,Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ile birlikte Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boyraz'ı ziyaret ederek, bölgede yürütülen çalışma ve projeler hakkında bilgiler aldı.

Çalık, Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından Akçadağ'a kurulan TÜBİTAK destekli Kükürtleme Tesisinde incelemelerde bulunarak, gelinin son nokta hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Çalık, Ziraat Odalarının Malatya'da çiftçilerin sorun ve taleplerini her zaman takip ettiklerini gördüklerini belirterek, "Ziraat Odalarımıza yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.Sorunların her zaman takipçisi oluyorlar." dedi.

Kayısının Malatya ekonomisi içini çok önemli olduğunu belirten Çalık, "Kayısının kükürtlenmesi ile ilgili olarak Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen kükürtleme sisteminin bir tesisini Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin destekleri ile Akçadağ ilçemizde kurduk.İhracatta ve yurt içinde 2000 ppm üzerinde olan kayısılarda sorunlar yaşanıyor. Bu sorunun çözümü için yürütülen projeyi destekliyoruz. Diğer ilçelerimizde de modern kükürtleme sisteminin kurulmasını istiyoruz. Kayısı üreticimizi günümüzün modern tesisleri ile buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kaydetti.