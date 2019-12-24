Çalık, üyesi olduğu Odanın ilk kadın başkanını tebrik etti

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, kendisinin de üyesi olduğu Malatya Eczacı Odası Başkanlığına seçilen ilk kadın başkan olan Ebru Sönmez ile Malatya'dan ilk defa Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ne seçilen Tahir Özelçi'yi ziyaret ederek tebrik etti.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, ilk defa Malatya Eczacılar Odası Başkanlığına bir kadın eczacının seçilmesinden dolayı Ebru Sönmez'i tebrik ederek başarılar diledi.

Milletvekili Çalık, kendisinin de üyesi olduğu Malatya Eczacı Odası'na ilk defa bir kadın eczacının başkan seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, temsilde adaletin sağlandığını kaydetti.

Çalık, "Hakların eşitlendiği bir Türkiye'de Ebru Sönmez'in Malatya Eczacı Odası Başkanı seçilmesi hem Malatya, hem de Türkiye için bir ilk.Oda başkanımızı tebrik ediyorum. Yine bir ilki yaşıyoruz.Yine ilk kez Malatya'dan bir eczacı, 10 yıl oda başkanlığımızı yürüten Tahir Özelçi kardeşimiz Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ne seçilmiştir.Her iki meslektaşımı da tebrik ediyorum."diye konuştu.

Çalık, cezacıların sorun ve taleplerine dün olduğu gibi bundan sonrada sahip çıkmaya devam edeceğini kaydetti.