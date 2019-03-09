AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla düzenlenen "Zoru Başaranlar Kariyer Günleri" etkinliğinde kız öğrencilerle bir araya geldi.
Çalık, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya İl Müdürlüğünce, KYK Battalgazi
Kız Öğrenci Yurdunda yapılan etkinliğe konuşmacı olarak katılarak, öğrencilere hayat tecrübesini anlattı.
Yaşadığı zorlukları ve bunların nasıl üstesinden geldiğini paylaşan Çalık, "Bir kadın, istediğinde tüm zorlukları aşabilir. Sizlerle hep birlikte zorlukları aşacağız ve bugünün gençleri olarak sizler, yarının anneleri olup toplumu daha ileriye taşıyacaksınız." dedi.
KYK İl Müdürü Ebubekir Kayhan
ise etkinliğe katılımı için Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan
'a teşekkür etti.
Güncel
Kaynak: AA