Çalıkuşları, Gülsin Onay ile Yenimahalle'de

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:44



24 Kasım 2018 Cumartesi 09:44

Çalıkuşları Platformu tarafından Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Çalıkuşları Etkinliği" Gülsin Onay Piyano Resitali ile Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi sahnesinde vatandaşlarla buluştu.Etkinliğe vatandaşların yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Tayfun Danıştay Onursal Başsavcı Turgut Candan ve çok sayıda platform üyesi de katıldı."Çocuklarımız okusun"Açılış konuşmasını yapan Çalıkuşları Platformu Başkanı Tülay Bekar, konuklara platformun faaliyetlerinden bahsetti.Kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, iş kazaları ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele verdiklerini anlatan Bekar, aynı zamanda eğitim konusunda da çalışmalar yaptıklarını belirterek, destekledikleri çocukları sahneye aldı ve "Çocuklarımızın iyi şartlarda okuması için elimizden geleni yapacağız" dedi. Konuşmanın ardından, Fethi Yaşar platform tarafından teşekkür plaketine layık görüldü."Hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız"Plaketini Büro-İş Sendikası Başkanı Haydar Şahindokuyucu'nun elinden alan Yaşar, "Kadına yönelik her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kadına şiddeti ve çocuk istismarının her türlüsünü reddediyor, ilgili yasal düzenlemelerin biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu etkinliğine ev sahipliği yapmaktan ve destek olmaktan memnuniyet duyduk. Çalıkuşları platformunu, iş kazaları, kadın cinayetleri, çocuk istismarı gibi hepimizde derin yaralar açan konularla alakalı farkındalık oluşturmak için yapmış oldukları etkinlikten dolayı kutluyorum" diye konuştu.Belediye olarak şiddet mağduru kadınlar için yaptıkları Kadın Sığınma Evi'nden de bahseden Başkan Yaşar, "Eğer sosyal bir devlette kadınlar hala şiddet görüyor ve öldürülüyorsa hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün kadınlarımıza verdiği eşitlik haklarından bu yana geçen zaman içinde hala bu eşitliği tartışıyorsak, hala kadınlarımız katlediliyorsa düşünmemiz ve yapmamız gereken daha çok şey var demektir. Biz bu konuya sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bir sığınma evimiz var. Sığınma evimizde kadınlarımız çocukları ile kalarak devletin güvencesi altındalar" dedi.Piyanoyu adeta dile getirdiKonuşmaların ardından dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle çalışmalar yapan Gülsin Onay, Yenimahalleli müzikseverlerin karşısına iki bölümden oluşan repertuarıyla çıktı.Performansıyla vatandaşların beğenisini toplayan Onay, piyanoyu adeta dile getirdi. Onay'a program sonunda platform tarafından plaket verildi. Plaketini Başkan Yaşar'ın elinden alan Onay, "Burada olmaktan gurur duyuyorum" dedi. - ANKARA