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Çalıkuşu Balesi, Sivaslılardan tam not aldı

4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Sivas'ta sergilenen Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz romanından uyarlanan "Çalıkuşu Balesi" Sivaslılardan tam not aldı.

14.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:45Çalıkuşu Balesi, Sivaslılardan tam not aldı
4 Eylül Kongresi'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Sivas'ta sergilenen Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz romanından uyarlanan " Balesi" Sivaslılardan tam not aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile Opera ve Balesi orkestra sanatçıları eşliğinde 2 perdeden oluşan bale gösterisine Sivaslı sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Çalıkuşu Balesi, Devlet Sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'in koreografisiyle tam not aldı. 2 perdeden oluşan balenin kostüm ve dekor tasarımları 1920-1930 yıllarına uygun olarak Alexandre Vassiliev, müzik düzenlemeleri Erkan Yüksel ve ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz tarafından yapıldı.

Sanatseverlerin bale eserlerinde duymaya alışkın olduğu klasik batı müziği yerine, Türk sanat müziği'nin icra edildiği gösteride, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Orkestrası sanatçıları kanun, bendir, ud ve ney gibi Türk sanat müziği'nin enstrümanları da gösteriye renk kattı.

Programın sonunda konuşan Sivas Vali Vekili Nebi Kaya, Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında ilimizde çok sayıda program icra edildiğini ifade ederek, bunlar içerisinde akıllarda iz bırakan etkinliklerden birinin de Çalıkuşu olduğunu ifade etti. Sivas'ın kongre sürecinde üzerine düşen görevi yerine getirdiğini vurgulayan Vali Vekili Kaya, "Sivas'ta bizler milli mücadelede Atatürk'e ev sahipliği yapmış olmaktan gurur duyuyoruz. Cumhuriyetin temellerinin burada atılmış olması bizlere ayrıca gurur veriyor. Sivas'ımız sahip olduğu bu kıymetli eserlerle, çok kıymetli orkestrası, sanatçılarıyla daha da güzel günlere, daha da sanat dolu günlere yürüyecek. Bu vesile ile bunu karşılıksız bırakmayarak burayı da hınca hınç dolduran siz Sivaslılara ve sanatseverlere şükranlarımı sunuyorum. Samsun'dan buraya gelen değerli misafirlerimize de teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum." İfadelerini kullandı. - SİVAS

Çalıkuşu, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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