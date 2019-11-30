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Çalıkuşu Feride'nin köyünde sonbahar güzellikleri

Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin Uludağ eteklerindeki köyü Zeyniler'de sonbahar güzellikleri yaşanıyor.

30.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:00Çalıkuşu Feride'nin köyünde sonbahar güzellikleri
romanının başkarakteri Feride'nin eteklerindeki köyü Zeyniler'de sonbahar güzellikleri yaşanıyor.
Osmanlı eserlerinin yanı sıra Bizans döneminden kalma manastırları ile bilinen Zeyniler Mahallesi'nde sonbahar güzellikleri yaşanıyor. Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler'de ağaçlar adete renk cümbüşüne oluşturuyor. Doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü gibi faaliyetlerin yapıldığı köy, merkeze 10 dakika mesafede. Yaz aylarında insanların serinlemek ve sakin bir gün geçirmek için tercih ettiği Zeyniler, sonbaharın son demlerinin ardından beyaz gelinliğini giymek için gün sayıyor.
Zeyniler Muhtarı Nihat Ülker, yaz ve ilkbahar aylarının güzelliğini köyde bir başka yaşandığını ifade ederek, "Sonbahar güzelliği de bir başka ayrı. Yapraklarımız döküldü, ormanlarımız kırmızımsı renge büründü. Yaz aylarına göre biraz daha sessizleşti. Tabii yazın buralar biraz daha cıvıl cıvıl, ama sonbaharda okuldan dolayı burada ikamet eden insanlar Bursa merkeze iniyor" dedi.
Bir aya kadar kar yağmasının beklendiğini vurgulayan Ülker, "Kar yağınca da farklı bir güzelliğe bürünüyor. Uludağ'ın eteklerinde olduğumuz için buraya epey kar yağıyor. Ağustos ayında bile evlerde battaniye ile pike ile yatılıyor. Rakım olarak 850 metre civarında" ifadelerini kullandı.
Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin evinin de burada olduğunu hatırlatan Ülker, "Feride Hala'mızın evi de burada. Şu an o evde torunları yaşıyor. Reşat Nuri Güntekin erkek lisesinde öğretmenken buralara gelmiş ve Feride Hala'nın evinde misafir olmuş. Erik ağacında onu görmüş, etkilenmiş öyle roman ortaya çıkmış. Bunu duyan insanlar da buraya geliyorlar. Köyümüzün adı da roman sayesinde duyuldu. Burada bir kadın kooperatifimiz var. Onlar da güzel hizmetler veriyorlar. Biz herkesi buraya bekliyoruz" şeklinde konuştu.
(Samet Doğru/ İHA)

Çalıkuşu, Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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