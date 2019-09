Çalıkuşu, "Kadınlarımız üretecek, ekonomimiz güçlenecek"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), Doğu Anadolu Bölge Temsilciliği'ne seçilen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KGK İcra Komitesi Başkanı Feride Eda Çalıkuşu bölge çalışmalarına, bağlı illerdeki Kadın Girişimciler Kurullarıyla gerçekleştirdiği istişare toplantılarıyla başladı.Çalıkuşu bölge gezisinde, il ve ilçelerdeki Ticaret ve Sanayi Odalarını ziyaret ederek, Oda Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve oda genel sekreterleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. ETSO İş ve Endüstri İlişkileri Uzmanı ve Meslek Komiteleri Koordinatörü Mehtap Yarbaşı'nın da yer aldığı bölge gezisinde sırasıyla; Bingöl'de; TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ayas, Genç Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Faysal Açıkbaş, KGK İl Başkanı Feyza Başak Koç, Elazığ'da; TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, KGK İl Başkanı Ayşegül Metin ve icra komitesi, Malatya'da; TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, KGK İl Başkanı Hilal Acı ve icra komitesi; Muş'ta; KGK İl Başkanı Fatma Abeş ve icra komitesi ile Kadem İl Başkanı Keziban Mergen, Bitlis'te; Tatvan TSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, Tatvan TSO Genel Sekreteri Mücahit Diksin, Bitlis KGK İl Başkan Vekili Yasemin Küntaş ve icra komitesi üyesi Hilal Özdoğan, Van'da; KGK İl Başkanı Pınar Gülle ve icra komitesi, Ağrı'da; TSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alparslan, Genel Sekreter Ferdi Ögel, KGK İl Başkanı Edibe Demircan, Iğdır'da; TSO Genel Sekreteri Gökçen Turan, KGK İl Başkanı Baran Turan ve icra komitesi ile Kars'ta; KGK İl Başkanı Berivan Buğan, Ardahan'da; TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, KGK İl Başkanı Nesrin Aslangörür ve icra komitesi üyeleriyle görüşüldü.Yapılan bölge ziyareti ve çalışmalarla ilgili bilgi veren KGK Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve ETSO KGK İcra Komitesi Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, 6 günde 10 şehre giderek, 2 Bin 200 kilometre yol kat ettiklerini belirtti. Ziyaret edilen illerde KGK Başkanları ve İcra Komitelerinin üyeleriyle çok verimli istişare toplantıları düzenlediklerini ifade eden Çalıkuşu şunları söyledi; "Odalarımızda, Yönetim Kurulu Başkanlarımız, Meclis Başkanlarımız, Başkan Yardımcılarımız ve Genel Sekreterlerimiz tarafından ağırlandık, misafir edildik. İllerimizde hemen hemen aynı problemleri yaşıyoruz. Sıkıntıların çözümü için yerinde tespit ve çözüm istişareleri yapmamız gerekiyordu. Bu anlamda hem il başkanlarımızla hem de icra komitelerimizle birlikte beyin fırtınası yapmak çok faydalı oldu. Bölge insanı olarak benzer koşulları yaşayıp, aynı pencereden bakabilmek önemli olduğu gibi; farklı bir gözle değerlendirmenin de çok değerli olduğunu gördük. Bizim için en mühimi kurullarımızı kendi yaşadıkları şehirde görüp kendi koşullarıyla hep birlikte istişare edebilmekti."Bölge çalışmasında çok farklı sektörlerden dinamik iş kadınlarıyla tanışmanın mutluluğu ve gururunu yaşadığını söyleyen Çalıkuşu; "Coğrafyamız çok önemli yeraltı, yerüstü zenginliklere ve potansiyele sahip. Tanımaktan mutluluk duyduğum bölge iş kadınlarımızın hepsi ayrı ayrı çok donanımlı ve enerjik iş kadınları Bölgemizi gezerken böyle başarılı üyelerimizle tanışmaktan gurur duyduğum gibi potansiyelimizin de ne kadar güçlü ve dinamik olduğunu bir kez daha gördük. Gerçekten çok büyük bir potansiyele sahibiz ve bunun çokta farkına varamamışız" diye konuştu.Yapılan istişarelerde özellikle göçün önlenemediği ve kadınların gittikçe üretimden uzaklaşarak tembelleştirildiği görüşünün ön plana çıktığını anlatan Çalıkuşu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Biz topraklarımızın zenginliğini, değerini ve kadınlarımızın ne kadar güçlü olduğunun farkındayız. Bu bilinçle Birliğimizde projelerimizin en başında kooperatifleşme geliyor. Üretmeden bölge ekonomisine katma değerimiz olamaz. Bölge nüfusuna göre kadın nüfusu erkeklerden bir iki puan fazla. Fakat kadınlarımız üretim ve istihdamda çok küçük yüzdelik dilimde. Onları tüketici pozisyonundan çıkaramazsak bölgede ekonomik gelişmeyi sağlayamayız. Bu noktada her ilde kadınlarımızı üretime teşvik edip kadın kooperatifleşmelerine başlıyoruz. Bazı illerimiz bu çalışmalarına başladı, bazıları mevzuat anlamında sona yaklaşmış durumda. Anadolu kadını gücü ve çalışkanlığı ile bilinen cesur kadınlardır. Biz bu toprakların evlatları olarak özümüzü hakettiği gibi temsil etmek istiyoruz. Bölgemizdeki istişarelerle birliğimizin ve beraberliğimizin kıymeti bir kez daha ortaya koymuştur ki Anadolu kadınının başaramayacağı şey yoktur. Ümit ediyoruz ki; kadınlarımız üretecek, ekonomimiz güçlenecek."Kısa bir sure önce Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na TOBB yönetim düzeyinde Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu'nun bağlandığını da kaydeden Çalıkuşu; "Ziyaretimize başladığımızda Oğuzhan Başkanımızın görevi henüz tevdi edilmemişti. Malatya'da bilgi bize ulaşınca hem hayırlı olsun demek istedik hem de Kurulumuzun bölgemizdeki bir ticaret odası başkanına verilmesinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. TOBB yönetiminde kurulumuzun temsilinin bölgemizden olması bizim içinde büyük bir avantaj. Eminim ki TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak bu dönem Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaptığımız projelerle büyük atılımlar kaydedip, bölgemizi ekonomik olarak geliştirmede katkılarımız olacak" dedi.TOBB KGK Doğu Anadolu Temsilciliği'nin 14 şehri temsil ettiğini vurgulayan Çalıkuşu; "Ekim ayında Tunceli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Sayın Diren Gökyıldız Tulga'yı, Erzincan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Sayın Cevher Çetiner'i ve Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Sayın Sevda Keskin'i ve İcra Komitelerinin üyelerini ziyaret ederek bölge ziyaretleri ve çalışmalarını sonlandırıp dokümantasyon kısmına geçeceğiz. Aralık ayı içerisinde de Erzurum'un ev sahipliğinde Doğu Anadolu Bölge Toplantısını yapmayı planlıyoruz" açıklamalarında bulundu.Bölge çalışmalarının yanı sıra Erzurum'da da tüm icra kurulu üyeleriyle birlikte ekiplere ayrılarak ilçe ilçe gezerek çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Çalıkuşu sözlerini şöyle tamamladı; "Bütün İcra Komitesi üyelerimiz, Başkan vekilimiz ve Başkan Yardımcılarımızın koordinasyonuyla şehrimizde ilçe ilçe çalışmalarımızı büyük bir özveri ile sürdürmekte... Kurulumuz çok dinamik ve koordineli bir ekip. Hepsine özverili çalışmaları için minnettarım. Ayrıca, ETSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Lütfü Yücelik, Meclis Başkanımız Sayın Saim Özakalın, ETSO Yönetim kurulumuz ve değerli meclis üyelerimiz tüm bu çalışmalarımıza tam destek veriyor. Odamızın imkanlarını bizlere sunuyorlar. Kendilerine kurulumuz adına destek ve güvenleri için teşekkür ediyorum. Bizler de yapılan ve yapılacak çalışmalarımızın her aşamasını Oda Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve Meclisimizle paylaşıyoruz. Bölge Temsilciliğimizle birlikte iş yoğunluğumuz ve mesaimiz arttı ve kendileri bundan dolayı bizimle aynı heyecanı taşıyorlar. Hepsinin güveni ve desteği omuzlarımızdaki yükü alıyor ve kendimize olan inancımızı pekiştiriyor." - ERZURUM