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"Çalıkuşu"nun bir bölümünün yazıldığı Tekirdağ'daki tarihi ev restore edilecek

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yangın sonucu kullanılamaz hale gelen, Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" adlı romanının bir bölümünün kaleme alındığı tarihi evin restore edileceğini söyledi.

10.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:58
Valisi Aziz Yıldırım, yangın sonucu kullanılamaz hale gelen, Reşat Nuri Güntekin'in "" adlı romanının bir bölümünün kaleme alındığı tarihi evin restore edileceğini söyledi.
"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Polisevinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Yıldırım, 4 gün önce Ertuğrul Mahallesi'ndeki tarihi konakta çıkan yangını anımsattı.
Bu olayla ilgili basında çeşitli haberlerin çıktığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:
"Büyükşehir Belediyesi orasını kamulaştırdı. Gerekli çalışmalar ekipler tarafından yapılmıştı ve orası yenilenecekti. Yenilenme çalışması Belediyenin programına alınmıştı. Ama maalesef yandı. Konak, bir plan ve proje dahilinde, eski fotoğraflarına da bakılıp Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek."
Yıldırım, Tekirdağ'da 2019 yılında yaşanan gelişmeler ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Basın mensuplarının gününü kutlayan Yıldırım, ardından kentle ilgili soruları yanıtladı.
Yazar Reşat Nuri Güntekin'in Ertuğrul Mahallesi'nde bir dönem yaşadığı kullanılmayan iki katlı tarihi ev 4 gün önce çıkan yangın sonucu zarar görmüştü.
Güntekin'in "Çalıkuşu" romanının bir bölümünü bu evde yazdığı belirtilmişti.

Reşat Nuri Güntekin, Tekirdağ, Çalıkuşu, Güncel

Kaynak: AA

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