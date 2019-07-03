03.07.2019 20:02
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Çalılarla çevrili kaçak kazıya droneli operasyon: 4 gözaltı

Çalılarla çevrili kaçak kazıya droneli operasyon: 4 gözaltı

Elazığ'da çalılarla kapalı alanda kaçak kazı yapıp çukurun da üzerini örten 4 şüpheli jandarma tarafından droneli operasyonla suçüstü yakalandı.

Elazığ'da çalılarla kapalı alanda kaçak kazı yapıp çukurun da üzerini örten 4 şüpheli jandarma tarafından droneli operasyonla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sedeftepe bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu şahıslar takibe alındı. Takip sonucu 4 şüpheli kazı alanında drone destekli operasyonla suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 1 metre 70 santim genişliğinde bir alanda, 7 metre derinlikte kazı yaptıkları ortaya çıktı. Olay yerinde ekipler, 51 metre elektrik kablosu, kırıcı, manivela, kazma, kürek ve kazı alanında biriken suyu tahliye etmek için kullanılan dalgıç pompa ele geçirdi.

Ayrıca şüphelilerin elektriği yakın bir evden kaçak yollarla aldıkları tespit edildiği öğrenildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:24   Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle duvardan uçtu: 2 yaralı
21:20   Evlerinde soyularak darp edilen Sarar çiftinin arşiv görüntüleri
21:13   Tunceli'den acı haber... Nehir de aranan genç adamın 18 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
21:07   Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı
20:59   1 milyon TL'lik vurgun yapan bahis çetesinin 10 üyesi tutuklandı
20:56   Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti
20:55   Kendini bıçaklayıp 112 Acil ekiplerini aradı