Haberler » 3. Sayfa » Haber

Çalılık yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde çıkan yangın belediye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

19.09.2019 19:27Çalılık yangını evlere sıçramadan söndürüldü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde çıkan yangın belediye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde Gülüç Beldesi Bekyeri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar çalılık alanda yangına sebep oldu. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri Gülüç Belediyesi ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Gülüç Belediyesi ekipleri yangına bir itfaiye aracı ile müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, yangın mahaline gelerek çalışmaları bizzat koordine etti. Çıkan yangında çalılık alan yanarken, mahalle sakinleri yangını evlere sıçramadan söndürülmesini sağlayan Başkan Demirtaş ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Gülüç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:24 Fatih'te 8 kişilik kefen hazırlayan bir kişi, polis ekiplerini alarma geçirdi
22:14 Metal pirinç yüklü kamyon hırsızlığına 10 gözaltı
22:12 Diyarbakır'da sivil polis otosu kaza yaptı: 3'ü polis 5 yaralı
22:12 Şuhut'ta trafik kazası: 5 yaralı
22:03 Kız öğrenci sigara yüzünden atlamış
22:01 Komşusunun otomobilinden hırsızlık yapan şahsı parmak izi ele ver
21:58 Yaşlı kadını gasp eden şahıs kiracısının oğlu çıktı, "Birkaç ay yatar çıkarım" dedi