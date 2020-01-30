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Çalımbay'a sürpriz doğum günü

Sivas Valisi Salih Ayhan, DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın doğum gününü kutladı.

30.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:25Çalımbay'a sürpriz doğum günü
Valisi Salih Ayhan, DG Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın doğum gününü kutladı.
2 Şubat 1963 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. 2 Şubat'ta kırmızı-beyazlı ekibin deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile maçı olması nedeniyle Çalımbay'la bugün bir araya gelen Sivas Valisi Ayhan, deneyimli teknik adamın doğum gününü kutlayarak, ilkokul diplomasını hediye etti.
Kendisi için hazırlanan Sivasspor logolu pastayı üfleyen Çalımbay, Vali Ayhan'a teşekkür etti.
Vali Ayhan, 2 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak Gazişehir FK - Sivasspor maçında kırmızı-beyazlı sporcuların maçı kazanarak Çalımbay'a en güzel hediyeyi vereceklerine inandığını söyledi.
Programda Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile Kulüp Başkan Vekili Erdal Sarılar da yer aldı.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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