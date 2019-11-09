Haberler » Güncel » Çalımbay: 'Galibiyetten dolayı çok mutluyuz' - Haber

Çalımbay: "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; Konyaspor galibiyetinin ardından, "Güzel bir lig maçı oldu.

09.11.2019 20:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:30Çalımbay:
Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; galibiyetinin ardından, "Güzel bir lig maçı oldu. Geçtiğimiz hafta 'u yendikten sonra bu maçın anlamı daha farklı oldu. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Maçta yanlış şeyler de yapsak hiçbir zaman oyundan kopmadık" dedi.
Süper Lig'in 11. haftasında D.G. Sivasspor sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Çalımbay, "Güzel bir lig maçı oldu. Geçtiğimiz hafta Denizlispor'u yendikten sonra bu maçın anlamı daha farklı oldu. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Maçta yanlış şeyler de yapsak hiçbir zaman oyundan kopmadık. İçeriye girdiğimizde güzel bir taktiksel değişiklik yaptık. Takım içinde çok güzel bir arkadaşlık ortamı vardı. Bunu da sahaya yansıttı arkadaşlarımız. Konyaspor'u çok iyi tanıyorduk ve neler yapacağımızı biliyorduk. Arkadaşlarımız bunları mükemmel gerçekleştirdi. Özellikle defansımız bugün kusursuz oynadı. Tüm takımımızı tebrik ediyorum. Şu anki konumumuz çok iyi ama önemli olan bunun sonunu getirmek. İstikrarı devam ettirmek. Bizim havaya girecek halimiz de yok. Şimdi daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çok kritik maçlar bizi bekliyor. Bunların hepsine ayrı ayrı bakacağız. Oynadığımız oyunun mutlaka üstüne çıkmamız gerekiyor. Eksikliklerimizi de milli maç arasında gidermeye çalışacağız. Bütün amacımız devreye kadar alabileceğimiz kadar puanlar almak. Hem içeride hem de dışarıda galibiyet için oynayıp aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımızdan memnunum. Mütevazi bir kadromuz var ama inanılmaz şekilde mücadele ediyorlar. Burada yönetimimizin de çok büyük payı var. Futbolda bir tek gerçek var, bugün önemli. Konyaspor maçını unutup önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.
(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)

Rıza Çalımbay, Denizlispor, Sivasspor, Konyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda...
20:59 Uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen evde cinayet
20:58 Spor demir grup sivasspor - ittifak holding konyaspor maçının ardından
20:55 "Kanserle mücadele derneği" adı altında uyuşturucu ticaretine operasyon
20:53 "Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları" başladı
20:35 İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
19:52 Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur
19:31 Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 21:02:31