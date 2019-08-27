Çalımbay, hakem Fırat Aydınus'a ateş püskürdü!

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçının hakemi Fırat Aydınus'u eleştirerek, Gaziantep ile oynayacakları maça ilişkin konuştu.



Süper Lig'in 3. haftasında seyircisi önünde Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.



Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü.



Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı.



"Her riski aldık"



Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 2-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçının hakemi Fırat Aydınus'u eleştirerek, Gaziantep ile oynayacakları maça ilişkin konuştu.



Çalımbay, Rize maçına istedikleri gibi başlayamadıklarını söyleyerek, "Maça istediğimiz şekilde başlayamadık, istediğimiz bu değildi. Daha farklı şekilde başlamamız gerekiyordu ama o günkü şartlarda biraz arkadaşları da boğmuş olabilir. Çok nem olması, sahanın da birazcık iyi olmaması bozdu ama yine de ne olursa olsun oradan iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyordu. Ama yaptığımız penaltıyı yapmamamız gerekiyordu. Profesyonel bir oyuncunun dikkat etmesi gerekiyordu. Hiçbir pozisyon yokken penaltı pozisyonu oldu. İlk golü yedikten sonra tabii ki ikinci golde de büyük hata yaptık. Çünkü o pozisyon bizim çalıştığımız pozisyonlardandı Boldrin'le ilgili. Ama arkadaşlarımız o anda boş bulundular ve golü yedik. Oyundan yine de kopmadık, her riski aldık. 65. Dakikadan sonra da baskıyı da kurduk, golümüzü de bulduk. Pozisyonlarımızı da bulduk ama yenildik üzüldük" dedi.



"Hakemi affetmeyeceğim"



Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının hakemi Fırat Aydınus'u eleştiren tutan Çalımbay, şunları söyledi:



"Lig uzun bir maraton bir sürü maçlarımız var. Benim affetmeyeceğim şeylerden bir tanesi hakem arkadaşımızın yaptığı hata. Direkt koluna geliyor, bacağından hatta bir yerinden seken bir top olsa tamam ona bir şey demeyiz ama direkt koluna gelen bir şeyi görmüyorsa yazık. Gideceksin bakacaksın orada VAR sistemi kurulmuş oraya gidip bakacaksın. Gitmedi. Televizyonda da gördük bizde canlı gördük top direkt koluna geliyor. Onu da hakemin görüp vermesi gerekiyordu. Gidip orada bir daha bakması gerekiyordu. Ben bilerek gitmediğine inanıyorum çünkü üst düzey bir hakemin bunu görmesi lazım. Gidip de bakması gerekiyor. O kadar veryansın ediyoruz, kenardan futbolcularımız isyan ediyor, git bir bak ne kaybedeceksin. 1-2 dakikanı alır en fazla. Bu bize de olabilir Rizespor'a da olabilir. Ama ben orada niye öyle yaptığını bilmiyorum. Şu pozisyonu büyük takımlardan bir tanesi yapsın göreyim o zaman. Yapabiliyorsa göreyim. Direkt koluna gelen topu vermesin bak ne oluyor. Biz de bir kere Sivasspor olduğu için veya Anadolu da herhangi bir takım olduğu için bir kere gösterirler, çeker giderler. Üstünde dahi durmazlar. Ama hakem arkadaşımız bu şeyi bir tanesine yapsaydı olay daha farklı olurdu. Benim üzüldüğüm olay o oldu. O maçta. Maçı biz hakkedecek bir futbol 60. dakikaya kadar oynayamadık ama sonrasında oynadık. Maçı hak edecek şekilde oynadık. Ama futbolun içinde bunlarda oluyor. Biraz önce söylediğim şartlardan dolayı da olabiliyor. Tabi biz puan kaybettik ama bana göre daha lig başlamadı. Bundan sonra başlayacak. Ben takımımıza güveniyorum en çokta takımımıza güveniyorum. İnşallah onlarında desteği ile çok çok iyi yerlere geleceğiz."



"Transfere ihtiyacımız var"



Çalımbay, transfer çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya ise, "Yönetimimiz uğraşıyor, belki bir tane oyuncu, çok iyi bir oyuncu olursa katmak isteriz. Gerçekten ihtiyacımız da var. Uğraşıyorlar inşallah transfer bitmeden onu hallederiz. Dediğim gibi takıma yürekten inanıyorum. Çok güzel şeyler yapacağız burada. Kaybettiğimiz maçtan sonra toplantı da söyledik, maçı unutun unutmayacağınız tek şey yaptığınız hatalar. Bunlarda belki bize bir sürü maç kazandıracak sonraki maçlarda. İnşallah kendi sahamızda oynayacağımız bu maçta çok iyi şekilde bitireceğiz. Ondan sonra milli maç arasında hazır olmayan arkadaşlarımız var. Örneğin Fernando, Paap yüzde yüz hazır değil. Bunların hepsi de inşallah o arada da bir hazırlık maçı oynayacağız İstanbulspor ile ondan sonra da lige daha hazır vaziyette Başakşehir maçı ile başlayacağız" şeklinde cevap verdi.



"Diabate listemizdeydi"



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transfer listelerinden Fousseni Diabate'nin de olduğunu belirterek, "Listemizde Diabate de vardı bir sürü arkadaş vardı. Neticede bu yönetimin bileceği bir iş. Netice de bu maddiyata dayanan bir şey. Buradaki dengeleri de bozmadan takımımıza faydalı olacak takımımıza çok şey verecek bir arkadaşı inşallah almaya çalışacağız. Yabancı transfer olacak başka yok" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA