Çalımbay: "Her maç final havasında geçecek"

1-0'lık Alanyaspor galibiyeti sonrası konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bütün amacımız ilk yarıda yakaladığımız seriyi yakalamak. Ligde kalan bütün maçlar zor geçecek. Her maç final havasında geçecek. Biz hazırız" dedi.Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.Çalımbay, "Takımımı tebrik ediyorum. Zaman zaman istediğimizi yapamasak bile hiçbir zaman mücadeleden kopmadık. Çok iyi mücadele ettik. Kazanmamız gereken bir maçtı. Onu başardık. Takımımla gurur duyuyorum. Ligin ikinci yarısı başladıktan sonra 37 günde 10 maç oynadık. Bu maçların saatleri ve günleri bizleri zor duruma düşürecek durumdaydı. Bunları ne kadar söylesek de değiştirecek durumumuz olmadı. Takım çok yıprandı. Şu an da bile herkes çok yorgun bu süreçten dolayı. Herkes inanılmaz mücadele etti. Bundan sonra haftada bir maç oynayacağız. Artık dinlenme ve antrenman yapma fırsatı bulacağız. Biz bir aydır antrenman yapmadık. Sakat oyuncularımız da geldiği zaman alternatifli çok iyi kadro olacağız. Bütün amacımız ilk yarıda yakaladığımız seriyi yakalamak. Ligde kalan bütün maçlar zor geçecek. Her maç final havasında geçecek. Biz hazırız. Zoru başarıp ligi iyi bir şekilde bitirmek için elimizden gelen yapacağız" dedi."POZİSYON NET PENALTI"Haftalar sonra penaltı kazandıkları sorulması üzerine Çalımbay, "Hakkımız ise verilsin ama hakkımız değilse de verilmesin. Pozisyonun net penaltı olduğu söylendi. Onu da iyi bir şekilde kullandık. Mert Hakan Yandaş'ın penaltı sonrası yaptığı şey Aytemiz Alanyaspor'a değildi. O sadece Mert Hakan Yandaş'ın sevinci. O sevinci tribünlere yaptı. Biz her zaman Aytemiz Alanyaspor ile dostça, kardeşçe maçlarımızı oynamışızdır. Aynı şekilde de devam edecektir. Haftalardır alamadığımız galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz. Önemli olan bundan sonra kalan maçlarımız" cevabını verdi.ALANYASPOR CEPHESİ1-0'lık Sivasspor mağlubiyeti sonrası konuşan Alanyaspor Teknik Dirktörü Erol Bulut, "Emin olun bu sezon sonuna kadar Alanyaspor bu yarıştan uzaklaşmayacak, önümüzde 11 maç daha var. Bu 11 maçta futbolcularım bugün ikinci yarı oynadıkları futbolu gerçekleştirmeye çalışacak" dedi.Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor'un bu yarıştan uzaklaşmayacağını söyledi.Bulut, "Bazı maçlarda olduğu gibi bu sezon içerisinde iyi konsantre olarak başlayamadık. İlk yarıda zaten istediğimizi veremedik, daha baskılı oynamak istedik. Topu daha iyi aramızda tutmaya çalışmamız gerekirdi. İkinci yarıda oynanan futboldan memnunum. Yeterince gol pozisyonuna da girdik ama maalesef bugün şanslı olan taraf Sivasspor'du. İkinci yarıda bir iki pozisyonları daha oldu. Biz gol atmak istiyorduk, onu bulamadık. Kaybettiğimiz bir maç oldu. Herkes Alanyaspor bu yarıştan çıktı, düştü diye düşünebilir. Emin olun bu sezon sonuna kadar Alanyaspor bu yarıştan uzaklaşmayacak, önümüzde 11 maç daha var. Bu 11 maçta futbolcularım bugün ikinci yarı oynadıkları futbolu gerçekleştirmeye çalışacak. Sezon sonunda hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)