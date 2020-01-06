Haberler » 3. Sayfa » Çalınan akülü engelli aracı bulundu - Haberler

Çalınan akülü engelli aracı bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde ortopedik engelli gencin çalınan akülü aracı polis ekiplerince bulundu.

06.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:01 Çalınan akülü engelli aracı bulundu
'un Bafra ilçesinde ortopedik engelli gencin çalınan akülü aracı polis ekiplerince bulundu.

Kahramanlar 6. Sokak'ta sabah 08.00 sıralarında yüzde 60 ortopedik engelli 24 yaşındaki Oğuzhan Akgül'ün akülü sandalyesi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yaklaşık 500 metre ileride düzenli sokakta bir apartmanın balkonunun altında terk edilmiş bir halde bulundu. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından akülü sandalye ekipler tarafından Oğuzhan Akgül'ün evine götürülerek kendisine teslim edildi. Akülü aracını görünce sevinçten ne yapacağını şaşıran Akgül, polislere teşekkür etti.

ekipleri akülü aracı çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:35   Rus Savunma Bakanı Shoigu, Türk ve İranlı yetkililerle Orta Doğu krizini görüştü - Haberler
16:33   Jandarma denetiminde durdurulan araçtan 15 adet küpesiz koyun çıktı - Haberler
16:30   Kasım Süleymani suikastı sonrası 3. Dünya Savaşı çıkabilir mi? - Haberler
16:23   Kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı - Haberler
16:22   Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
16:07   Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cuma namazı çıkışında ne konuştuğunu anlattı - Haberler
16:02   Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? - Haberler
15:57   Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı - Haberler
15:49   İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump'a soru: Daha önce böyle bir insan seli gördün mü - Haberler
15:37   Silah zoruyla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş ekranlara geri döndü - Haberler
6.01.2020 16:46:11