Çalınan aracını 12 yıl sonra otoparkta buldu. 32 bin liralık borcu öğrenince ise şok yaşadı

İstanbul Alibeyköy'de oto yıkamacısında aracı çalınan 45 yaşındaki Aydın Halat, 12 yıl sonra aracının Eyüp Yediemin Otoparkı'nda olduğunu öğrendi. Aracının bulunma sevinciyle otoparka giden Halat, 32 bin lira otopark borcu olduğunu öğrenince şok oldu. Aydın Halat, "Aracım yıllar 10 yılı aşkın süredir otoparkta aracımın bulunup da bana bildirilmemesi beni maddi ve manevi olarak mağdur etti. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.Okmeydanı Şark Kahvesi'nde nalbur dükkanı işleten 45 yaşındaki Aydın Halat, 12 yıl önce arabasıyla halı saha maçı için Alibeyköy Spor tesislerine gitti. Arabayı üzerindeki anahtarla birlikte spor tesisleri yakınında bulunan bir oto yıkamacısına bırakan Halat, maç bitiminde ise aracını almaya gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Aracını yerinde bulamayan Halat, oto yıkamacısına aracını sorduğunda ise aracının başka biri tarafından götürüldüğünü öğrendi. Aracın çalındığını anlayan Halat, polise müracaat etti. Aracın bulunacağından ümidi kesilen Halat'ı geçtiğimiz günlerde Yediemin Otoparkından bir kişi arayarak aracın otoparkta bulunduğunu söyledi. Aldığı haberle sevinen Halat'ın sevinci ise kısa sürdü. 2007 yılında çalınan aracının yıllardır Eyüp Yediemin Otoparkı'nda bulunduğunu öğrenen Halat, 2000 model aracına 32 bin lira otopark ücreti ödeyeceğini duyunca ikinci bir şok yaşadı.

ARACIMI BULMAK İÇİN BÜTÜN OTOPARKLARI DOLAŞTIM

Aracının çalındıktan sonra hemen hemen İstanbul'daki bütün otoparklara baktığını ancak bulamadığını belirten Aydın Halat, "2007 yılında Alibeyköy'de aracımla halı saha maçına gitmiştim. Aracımı halı sahanın hemen yanında bulunan bir oto yıkamacısına verdim. Maç oynadıktan sonra aracımı almaya gittiğimde aracımın yerinde olmadığını çalındığını fark ettik. Oto yıkamacısına aracımı sorduğumda aracımı bir kişinin aldığını söyledi. Bende tanıdığım birisinin benim arabamı almadığını söyledim. Oto yıkamacıları da bu bölgede hırsızların çok olduğunu ve aracın çalınmış olabileceğini söylediler. Daha sonra polis merkezine giderek aracımın çalındığına dair şikayette bulunduk. Bunun için işlem yapılmasını ve çalan kişilerden şikayetçi olduk. İstanbul'daki hemen hemen bütün otoparkları gezdim ama aracımı bulamadım" dedi.

32 BİN LİRA OTOPARK PARASINI DUYUNCA ŞOK OLDUM

Aracını yıllar sonra Yediemin Otoparkı'nda bulunduğunu söyleyen Halat, 32 bin lira otopark borcu olduğunu duyunca şok yaşadığını belirtti. Aydın Halat, "Aracım çalındıktan sonra aracım bulunur ümidiyle 2007 yılından 2015 yılına kadar tüm vergilerini ödedim . Artık aracımdan ümidimi kesmiştim. Trafikten de çektirdim. Geçen Pazar günü bir telefon geldi bana aracımın Trafik Vakfı Yediemin Otoparkı'nda olduğunu söyledi. İlk önce inanmak istemedim. Daha sonra Yediemin otoparkına gittim ve aracımın orda olduğunu gördüm. Daha sonra Trafik Vakfı Yediemin Otoparkı'ndan aracımı almak istediğimi söyledim. Onlar da bu aracın 12 yıldır otoparkta olduğunu ve 32 bin lira gibi bir otopark borcu olduğunu söylediler. Ücreti duyunca şok oldum. Bende bu aracın çalıntı olduğunu ve hiçbir ücret ödemeyeceğimi ve mağdur olduğumu söyledim. Ben bu araçla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı bildirdim. Benim aracım 10 yılı aşkın bir süredir bulunmuş, bu otoparkta yatıyor. Bulan da polis, jandarma veya trafik vakfı her kim bulduysa bilmiyorum Aracımın bulunup da bana bildirilmemesi beni maddi ve manevi olarak mağdur etti. Bugün aracımın sadece 15 bin lira hurda bedeli var. Ben bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

ARACIMI 3 BİN 500 LİRAYA GERİ ALDIM

Pazarlıklar sonucu aracı 3 bin 500 liraya aldığını anlatan Halat, "İlk önce benden 32 bin lira gibi bir bedel istediler ama aracımın buraya giriş evraklarını bulamadılar. Uzun zaman olduğu için evrakların kaybolabileceğini, yanmış olabileceğini söylediler. Yediemin Otoparkı yetkilileri ve Trafik Vakfı yetkilileriyle görüştüm evrakları bulamayınca bana 32 bin lira değil aracın hurda bedeli olan 15 bin lira üzerinden 5 bin lira verirsen aracı alabileceğimi söylediler. Bende 12 yıl sonra bulduğum aracı bırakmak istemedim. Bende avukatım aracılıyla 3 bin 500 lira bir bedel ödeyerek aracımı aldım. Aracımı aldıktan sonra güvenli bir yere çektim yasal sürecin işlemesini bekleyeceğim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Aracı çalınan Aydın Halat ile röp.

-Halat'ın belgeleri göstermesi

-(cep telefonu görüntüleri)

-Yediemin otoparkı içindeki otomobil

-Aracın yediemin otoparkından alınması

-Genel ve detaylar



- İstanbul