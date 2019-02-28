Çalınan "Avanak Avni Heykeli" Davasında Sanık Tahliye Edildi

Kaynak: DHA

KARİKATÜRİST Oğuz Aral'ın "Avanak Avni" karakterinden esinlenerek yapılan Avanak Avni heykelini, Kadıköy Karikatür Evi'nin önündeki kaldırımdan alarak evine götüren tutuklu Gökmen Turunç, tahliye edildi.İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Gökmen Turunç ve avukatı katıldı. Duruşmada söz alan Gökmen Turunç, "Kıyafetlerim eski olduğu için makamınızdan ve büyüklerimden özür diliyorum" dedi. Bunun üzerine hakim, "Özür dilemene gerek yok" dedi. Hakim Ekrem Halıcı, "Seni bırakırsam bulunabilecek misin" diye sordu. Bunun üzerine sanık, "Vallahi gelirim" dedi. "Aradığımız zaman gelmezsen polise verecekler" diyen hakime Turunç, "Gelirim efendim" yanıtını verdi.Sanığın suç tarihinde suç ehliyetinin olup olmadığını tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar veren mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi. Hakimin tahliye ettiğini söylemesi üzerine sanık Turunç, "Ben tahliye mi oluyorum şimdi" dedi. Hakim, "Tahliye ettim seni" deyince Turunç, "Allah razı olsun efendim" karşılığını verdi.Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.DAVANIN GEÇMİŞİKarikatürist Oğuz Aral'ın Avanak Avni isimli karakterinden esinlenerek Kadıköy Karikatür Evi'nin kaldırımına yapılan Avanak Avni heykeli 13 Aralık 2018 tarihinde çalınmıştı. Polis heykeli, Gökmen Turunç'un Kuştepe'de oturduğu apartmanın girişinde bulmuştu. Gözaltına alınan Gökmen Turunç, heykelin kendisine gülümsediğini, sempatik bulduğu için heykeli götürdüğünü söylemişti.Sorgusunun ardından tutuklanan Gökmen Turunç hakkında, "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. - İstanbul