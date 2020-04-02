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Çalınan ayakkabısını dezenfekte edip giyecek

Kahramanmaraş'ta korona virüs önlemleri kapsamında evinde bekleyen vatandaşların kapı önlerindeki ayakkabıları çalındı.

02.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:58
Çalınan ayakkabısını dezenfekte edip giyecek
Kahramanmaraş 'ta korona virüs önlemleri kapsamında evinde bekleyen vatandaşların kapı önlerindeki ayakkabıları çalındı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak ayakkabıları sahiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'ndeki apartman dairelerinden yaşandı. Korona virüs nedeniyle evlerinde bekleyen 5 ayrı vatandaşa ait 8 çift ayakkabı çalındı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonrası, yaşları 17 olan 3 çocuğu tespit ederek yakalarken, çalınan ayakkabıları sahiplerine teslim etti.

Ökkeş Çayırcı, çalınan ayakkabısını dezenfekte edip havalandırdıktan sonra giyeceğini söyledi.

Polislere teşekkür eden Çayırlı, "Korona virüs nedeniyle evimizdeydik. Dışarı çıktım ve ayakkabımın kapı önünde olmadığını fark ettim. Daha sonra görevliyle konuşup güvenlik görüntülerini izledik. Kapı önünden iki kişinin ayakkabıları aldığını gördük. Olayla ilgili polise bilgi verdik ve ayakkabılarımızı buldular. Ayakkabıları eve gidince dezenfektan yapıp 2-3 gün havalandırdıktan sonra tekrar kullanmaya başlayacağım" dedi.

Ayakkabısı çalınan Abdullah Kaya ise, "Evde bekliyorduk ve alt komşu arayıp ayakkabımızın çalındığını söyledi. Benim ayakkabılarım da çalınmış. Görevli arkadaşa söyledik ve polisler birlikte çalışma yapıp ayakkabılarımızı buldular" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Polis, 3. Sayfa
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