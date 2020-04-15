Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Çalınan baterisini bulan polislere, gitarla şarkılı teşekkür

BOLU'da, girdikleri evden çaldıkları bateriyi internet üzerinden satmaya çalışan 3 kişi, kendileriyle müşteri gibi iletişime geçen polisler tarafından yakalandı.

15.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:08
Çalınan baterisini bulan polislere, gitarla şarkılı teşekkür

BOLU'da, girdikleri evden çaldıkları bateriyi internet üzerinden satmaya çalışan 3 kişi, kendileriyle müşteri gibi iletişime geçen polisler tarafından yakalandı. Baterisi teslim edilen Fatih Çalışkan polislere gitar çalıp, şarkı söyleyerek teşekkür etti.

Hırsızlık olayı, önceki gün Semerkant Mahallesi'nde yaşandı. Müzisyen Fatih Çalışkan, akşam saatlerinde geldiği evinin kapı kilidinin kırılmış olduğunu gördü. İçeriye girdiğinde evini darmadağın halde bulan Çalışkan, baterisinin çalınmış olduğunu fark etti. Hemen polisi aradı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ile baterinin internet sitesi üzerinden satılmak istendiğini tespit etti. Polis ekipleri, şüpheliler ile alıcı gibi iletişime geçti. Çaldıkları bateri ile verilen buluşma yerine gelen G.U.T.(18), O.A.(20) ve M.C. (14) yakalanarak, gözaltına alındı. Bateri ise Fatih Çalışkan'a teslim edildi.

Çalışkan, polislere teşekkür için video çekti. Fatih Çalışkan, bir arkadaşı ile 'Polis yanındadır' şarkısını gitarıyla çalıp söylediği videoda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine, "Bugün çalınan baterimizi birkaç saat içerisinde bulan Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Sen çağır polis yanındadır. Bütün polis memurlarına teşekkür ediyoruz" diyerek, teşekkür etti. Videoda hırsızlar tarafından dağıtılan odanın görüntülerine de yer verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Çalışkan, Polis, Bolu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Haberler ›› Güncel ››Çalınan baterisini bulan polislere, gitarla şarkılı teşekkür - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:06: Silvan'da ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor - Haber 13:06: (Özel) Gündüz vakti mahalleye giren domuz sürüsüne silahlı önlem - Haber 13:06: Taşköprü Belediyesinden vatandaş ve kurumlara maske desteği - Haber 13:06: TÜROB Başkanı Eresin: "Çok daha güçlü şekilde turizmi sürdüreceğiz" - Haber 13:06: Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 109 kişiye idari para cezası uygulandı - Haber 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor 11:42: Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi - Haber 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin