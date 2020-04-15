Çalınan bateriyi bulan polislere, gitarla şarkılı teşekkür (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERBolu'da, girdikleri evden çaldıkları bateriyi satmaya çalışırken, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan G.U.T. (18), O.A. (20) ve M.C. (14), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
15.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:42
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bolu 'da, girdikleri evden çaldıkları bateriyi satmaya çalışırken, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan G.U.T. (18), O.A. (20) ve M.C. (14), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA