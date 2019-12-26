Haberler » Güncel » Çalınan büyükbaş hayvanlar jandarmanın sıkı takibiyle bulundu - Haber

Çalınan büyükbaş hayvanlar jandarmanın sıkı takibiyle bulundu

Ağrı'da çalınan 16 büyükbaş hayvandan 14'ü, jandarmanın çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

26.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:46 Çalınan büyükbaş hayvanlar jandarmanın sıkı takibiyle bulundu
'da çalınan 16 büyükbaş hayvandan 14'ü, jandarmanın çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23 'ta gece saatlerinde ilçesine bağlı Toprakkale köyünden jandarmaya, bir ahırdan 16 büyükbaş hayvan çalındığı ihbarı yapıldı.
İl Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu yaptığı sıkı takiple hayvanların kent merkezindeki Fatih Mahallesi'nde bir ahırda bulunduğunu belirledi.
Hayvanların alıkonulduğu ahıra giden jandarma, burada yaptıkları aramada çalınan 16 büyükbaş hayvandan 14'ünü bularak sahibine teslim etti.
Olayla ilgili iki kişiyi gözaltına alan jandarma, kayıp iki hayvanın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma, Eleşkirt, Aralık, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:19   Halı sahada kalp krizinden ölen Sivas Emniyet Müdür Yardımcısının cenazesi memleketine gönderildi -... - Haber
16:18   Bayındır Çimde Merkez Olacak - Haber
16:14   Bakan Kurum: "Boğazlardan 2010 yılında 672 milyon gross ton yük geçmişken, 2018 yılında bu miktar... - Haber
16:14   Kuyucak'ta traktörlere reflektör takıldı - Haber
16:13   Öğrencilere "Siber Zorbalık" eğitimi - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
26.12.2019 16:21:21