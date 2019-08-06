Haberler» Güncel» Haber

Çalınan elektrik kablosu 350 aboneyi karanlıkta bıraktı

Batma'da trafonun kablosunun çalınması dolayısıyla 350 ev karanlıkta kaldı.

06.08.2019 13:17 Çalınan elektrik kablosu 350 aboneyi karanlıkta bıraktı
Batma'da trafonun kablosunun çalınması dolayısıyla 350 ev karanlıkta kaldı.
Çamlıca Mahallesindeki trafoda kablo henüz kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri durumu polise bildirdi. Polis yaptığı incelemenini ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 saat süren onarım ardından yeniden abonelere enerji verildi.

Dicle Elektrik İl Müdürü Yusuf Açar, ölüm tehlikesine rağmen trafo içindeki bakır kablo ile diğer aksamların çalındığını söyledi.

Son günlerde trafo, kabin ve diğer tesislerine yönelik hırsızlık olaylarının arttığını vurgulayan Açar, "Yaşanan hırsızlık olayları yüzünden buralardan beslenen ev ve iş yerlerinde enerji kesildiğinden vatandaş mağdur oluyor. En önemlisi de bu tesislerde yüksek voltaj dolayısıyla ölüm riski var." dedi.

Dicle Elektrik Dağıtım, Çamlıca, Polis, Dicle, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:18   BAKA'dan proje başvuru sahiplerine teknik yardım masası hizmeti
15:18   Küçük trafik müfettişleri bisikletlerine kavuştu
15:17   Kırıkkale'de borç-alacak kavgası: 1 ölü
15:16   Cevatpaşa Mahallesinde kamulaştırılan binaların yıkımı gerçekleştiriliyor
15:16   Yeşil biber hasadı
15:16   İngiltere'de kuyumcu soyguncularına böyle direndiler
15:16   Adana merkezli 19 ildeki FETÖ/PDY operasyonu