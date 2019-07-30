Haberler» 3. Sayfa» Haber

Çalınan eşyalar zulalar halinde ele geçirildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hırsızlık olaylarında çalınan eşyalar bir evde zulalanmış halde bulundu.

30.07.2019 17:13 Çalınan eşyalar zulalar halinde ele geçirildi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde hırsızlık olaylarında çalınan eşyalar bir evde zulalanmış halde bulundu.

Son aylarda ilçede hırsızlık olaylarının artış göstermesi üzerine Sungurlu Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. İlçedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarını aydınlatmak için teknik takip yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucu polis ekipleri, Hacettepe Mahallesi'nde F.A. adlı şahsın evine baskın düzenledi. Operasyonda evin içerisinde zula olarak tabir edilen bölmelerde saklanan çalıntı eşyalar bulundu.

Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edilmeye başlanırken, şüpheli F.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ÇORUM

Sungurlu, Polis, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:32   Müstakil eve atılan EYP korkuttu
03:31   Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ağır yaralı
03:24   Müstakil eve atılan EYP korkuttu
03:18   Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ağır yaralı
01:51   Bolu'da, TEM Otoyolu'nda mukavva yüklü kamyon alev alev yandı
01:44   Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor
01:43   Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor