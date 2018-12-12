Çalınan Hayvanlarını Bulan Jandarmaya Sarılarak Teşekkür Etti

Erzurum'un Hınıs İlçesi'nde hırsızların çaldığı 8 büyükbaş hayvanın bulunmasına sevinen çiftçi, jandarmaya sarılarak teşekkür etti.

ÇALDIKLARI HAYVANLARI SATARKEN YAKALANDI

Olay 4 Aralık 2018 günü Hınıs İlçesine balı Toraman Mahallesi'nde eydana geldi. C.K.'ya ait ahırdan 8 büyükbaş hayvan çalındı. Hırsızlık olayını soruşturan jandarma kullanılan aracın Bitlis'in Güroymak İlçesi'nde olabileceği ihtimali üzerine harekete geçti.

JANDARMA EKİPLERİNE SARILARAK TEŞEKKÜR ETTİ

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:11



12 Aralık 2018 Çarşamba 17:11

Güroymak İlçesi'nde A.Y. ve E.B.' ile E.S. ve İ.A.'ye çaldıkları hayvanları satarken yakalandı. Hayvan hırsızlarından E.B. ve E.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma çalınan 8 büyükbaş hayvanı C.K.'ya teslim etti. Hayvanlarına kavuşan C.K. jandarma timine sarılarak teşekkür etti.