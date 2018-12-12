12 Aralık 2018, 17:11
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Çalınan Hayvanlarını Bulan Jandarmaya Sarılarak Teşekkür Etti

Erzurum'da çalınan 8 büyükbaş hayvanın bulunmasına sevinen çiftçi, jandarmaya sarılarak teşekkür etti.

Erzurum'un Hınıs İlçesi'nde hırsızların çaldığı 8 büyükbaş hayvanın bulunmasına sevinen çiftçi, jandarmaya sarılarak teşekkür etti.

ÇALDIKLARI HAYVANLARI SATARKEN YAKALANDI

Olay 4 Aralık 2018 günü Hınıs İlçesine balı Toraman Mahallesi'nde eydana geldi. C.K.'ya ait ahırdan 8 büyükbaş hayvan çalındı. Hırsızlık olayını soruşturan jandarma kullanılan aracın Bitlis'in Güroymak İlçesi'nde olabileceği ihtimali üzerine harekete geçti.

JANDARMA EKİPLERİNE SARILARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Güroymak İlçesi'nde A.Y. ve E.B.' ile E.S. ve İ.A.'ye çaldıkları hayvanları satarken yakalandı. Hayvan hırsızlarından E.B. ve E.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma çalınan 8 büyükbaş hayvanı C.K.'ya teslim etti. Hayvanlarına kavuşan C.K. jandarma timine sarılarak teşekkür etti.
Aralık,Hınıs,Jandarma,Erzurum
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:11



YORUMLAR (24)
L SMN: Allah , fukarayı sevindirmek isterse , önce eşeğini yitirtir sonra buldururmuş !
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YAVUZS: HER ÇAĞRILDIĞINDA İMADADA HIZIR GİBİ YETİŞEN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ VE İTFAİYE ERLERİMİZ KAHRAMAN VE CENGAVERLERDİR. ALLAH YARDIMCILARI OLSUN İNŞALLAH. SELAMLAR.
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SERGEN: bende çok sevindim
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KÖYLÜ: Askerimiz bulmuş sağolsun , abimizi sevindirmis.
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