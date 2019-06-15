Çalınan ızgaralar yerine yenisi yerleştirildi

Hırsızların hedefi haline gelen yağmursuyu ızgaralarında çalınma vakalarının devam ettiğine dikkat çeken HATSU, ızgaralar ile alakalı gece saatlerinde karşılaşılan herhangi bir şüpheli durumda 155 Polis İmdat Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi hususunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Muhtelif noktalarda tespit edilen çalınmış ve eskimiş yağmursuyu ızgaralarının yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiği bilgisini veren Genel Müdürlük, yapılan yenileme ile araç ile yaya trafiğini aksatacak ve olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumların önüne geçildiğini belirtti.