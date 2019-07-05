05.07.2019 12:08
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Çalınan koyunları özel ekip buldu

Çalınan koyunları özel ekip buldu

Van'ın Erciş ilçesinde çalınan 63 küçükbaş hayvandan 38'i jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde çalınan 63 küçükbaş hayvandan 38'i jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz'da Erciş ilçesine bağlı Karatavuk Mahallesi'nde hırsızlar, A.S.'nin ahırından 63 küçükbaş hayvan çaldı.
Durumun haber verilmesi üzerine soruşturma başlatan jandarma, hırsızların yakalanması için özel ekip kurdu.
Üç gün süren araştırma sonucu hayvanların bir kısmının ilçeye bağlı Düvenci Mahallesi'nin Çağdaş mezrasında olduğunu tespit eden ekip, operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, mezrada bulunan 38 hayvan sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, 2 araca el konuldu.
Kaynak: AA
2 temmuz, jandarma, erciş, van, Güncel

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