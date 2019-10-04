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Çalınan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu

Mersin'de jandarma ekiplerince şüphe üzerine takip edilen araçta, çalıntı olduğu tespit edilen 38 küçükbaş hayvan bulundu.

04.10.2019 11:14Çalınan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu
Mersin'de jandarma ekiplerince şüphe üzerine takip edilen araçta, çalıntı olduğu tespit edilen 38 küçükbaş hayvan bulundu.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Kırobası Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Bir süre sonra ekiplerin durdurarak arama yapmak istediği araç, uyarılara aldırmayarak kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Kısa süren kovalamamanın ardından sürücü aracı terk ederek ormanlık alana kaçarken, araçta yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 38 adet küçükbaş hayvan bulundu.

Hayvanlar, Özboyunince Mahallesi'ndeki sahibine teslim edilirken, kaçan şüpheli yapılan çalışmaların ardından yakalanarak gözaltına alındı. - MERSİN

Jandarma, Silifke, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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