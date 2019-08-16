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Çalınan otomobil, sulama kanalında bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, park halindeyken çalınan otomobil, polis ekiplerinin arama çalışması sonucu sulama kanalında bulundu.

16.08.2019 10:22 Çalınan otomobil, sulama kanalında bulundu
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, park halindeyken çalınan otomobil, polis ekiplerinin arama çalışması sonucu sulama kanalında bulundu.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Serhat Çelik, evinin önünde park halinde bulunan 33 ACK 120 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını gördü. Polisi arayarak, çalıntı araç başvurusu yapan Çelik'in otomobili, kısa süre sonra eve yakın bölgedeki sulama kanalında bulundu. Çekiciyle kanaldan çıkarılan otomobilin aküsünün çalındığını belirleyen polis, hırsızlık olayına karışan kişi veya kişileri belirlemek için araçta parmak izi çalışması yaptı.



Bağlarbaşı, Tarsus, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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