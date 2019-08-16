Haberler» Güncel» Haber

Çalınan otomobil, sulama kanalında bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, park halindeyken çalınan otomobil, polis ekiplerinin arama çalışması sonucu sulama kanalında bulundu.

16.08.2019 11:18 Çalınan otomobil, sulama kanalında bulundu
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, park halindeyken çalınan otomobil, polis ekiplerinin arama çalışması sonucu sulama kanalında bulundu.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Serhat Çelik, evinin önünde park halinde bulunan 33 ACK 120 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını gördü. Polisi arayarak, çalıntı araç başvurusu yapan Çelik'in otomobili, kısa süre sonra eve yakın bölgedeki sulama kanalında bulundu. Çekiciyle kanaldan çıkarılan otomobilin aküsünün çalındığını belirleyen polis, hırsızlık olayına karışan kişi veya kişileri belirlemek için araçta parmak izi çalışması yaptı.


Tarsus, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:42   Beyşehir'de kaçak tabanca operasyonu
12:42   Azeri adamın denizde cesedi bulundu
12:41   Akıntıya kapılıp sahile dönemeyen iki kişiyi polis kurtardı
12:41   Mega yat "Flying Fox"a 200 bin litre yakıt ikmali
12:40   O işçi ödüllendirildi
12:40   Feci kazada 40 günlük bebek öldü
12:40   Faydası saymakla bitmiyor